Diretório de Empresas
BCLC
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

BCLC Salários

A faixa salarial da BCLC varia de $55,302 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $94,033 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BCLC. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $66.9K
Contador
$59.1K
Analista Financeiro
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Recursos Humanos
$62.1K
Tecnólogo em Informática (TI)
$70.2K
Gerente de Produto
$94K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na BCLC é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $94,033. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na BCLC é $64,519.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para BCLC

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Facebook
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos