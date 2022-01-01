Diretório de Empresas
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Salários

A faixa salarial da BCG Digital Ventures varia de $57,839 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $327,256 para um Capitalista de Risco na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BCG Digital Ventures. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Gerente de Produto
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Engenheiro de Software
Median $162K
Cientista de Dados
$159K

Recursos Humanos
$134K
Consultor de Gestão
$156K
Designer de Produto
$111K
Gerente de Design de Produto
$166K
Recrutador
$57.8K
Gerente de Engenharia de Software
$159K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$121K
Capitalista de Risco
$327K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na BCG Digital Ventures é Capitalista de Risco at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $327,256. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na BCG Digital Ventures é $158,547.

