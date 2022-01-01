BCG Digital Ventures Salários

A faixa salarial da BCG Digital Ventures varia de $57,839 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $327,256 para um Capitalista de Risco na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BCG Digital Ventures . Última atualização: 8/11/2025