BCE
BCE Salários

O salário da BCE varia de $38,868 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $125,819 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BCE. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Dados

Cientista de Dados
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Gerente de Produto
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Arquiteto de Soluções
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Arquiteto de Dados

Analista de Cibersegurança
Median $72.7K
Analista de Negócios
Median $59.3K
Vendas
Median $38.9K
Analista de Dados
Median $60.8K
Analista Financeiro
Median $62.5K
Marketing
Median $60.6K
Gerente de Engenharia de Software
Median $108K
Designer de Produto
Median $54.9K
Gerente de Programa Técnico
Median $79.7K
Contador
$69.2K

Contador Técnico

Operações de Negócio
$62.5K
Gerente de Ciência de Dados
$108K
Operações de Marketing
$60.7K
Gerente de Projeto
$79.6K
Habilitação de Vendas
$54.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na BCE é Gerente de Produto at the CP4 level com uma remuneração total anual de $125,819. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BCE é $72,645.

Outros Recursos