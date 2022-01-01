Diretório de Empresas
BBVA USA
BBVA USA Salários

O salário da BBVA USA varia de $59,352 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $177,383 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BBVA USA. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Cientista de Dados
$162K
Recursos Humanos
$59.4K
Engenheiro de Software
$86K

Gerente de Engenharia de Software
$177K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na BBVA USA é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $177,383. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BBVA USA é $123,776.

