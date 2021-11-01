Diretório de Empresas
BBK Electronics
BBK Electronics Salários

O salário da BBK Electronics varia de $49,757 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $233,171 para Gerente de Produto na faixa mais alta.

$160K

Designer Gráfico
$96.7K
Marketing
$74.8K
Gerente de Produto
$233K

Engenheiro de Software
$49.8K
Gerente de Engenharia de Software
$83.6K
Pesquisador de UX
$66.6K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na BBK Electronics é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $233,171. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BBK Electronics é $79,175.

