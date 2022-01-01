BBC Salários

Diretório de Empresas
O salário da BBC varia de $23,231 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $137,102 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BBC. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Engenheiro de Software
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $134K
Gerente de Engenharia de Software
Median $137K

Contador
$52.1K
Analista de Negócios
$89.4K
Analista de Dados
$69K
Cientista de Dados
$82.9K
Recursos Humanos
$66.3K
Tecnólogo da Informação (TI)
$64.7K
Engenheiro Mecânico
$70.2K
Designer de Produto
$23.2K
Arquiteto de Soluções
$121K
Pesquisador de UX
$62.7K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at BBC is Gerente de Engenharia de Software with a yearly total compensation of $137,102. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBC is $69,014.

