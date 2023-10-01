BayWa Salários

O salário da BayWa varia de $66,221 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $194,025 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BayWa . Última atualização: 11/19/2025