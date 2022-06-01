Diretório de Empresas
Basware
Basware Salários

O salário da Basware varia de $88,257 em remuneração total por ano para Operações de Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $112,535 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Basware. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Operações de Atendimento ao Cliente
$88.3K
Gerente de Design de Produto
$92.5K
Gerente de Produto
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Basware é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $112,535. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Basware é $92,479.

