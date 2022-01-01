Diretório de Empresas
Basis Technologies
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Basis Technologies Salários

O salário da Basis Technologies varia de $70,853 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $242,661 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Basis Technologies. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $96K
Analista de Dados
$95.9K
Cientista de Dados
$73.4K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Marketing
$70.9K
Gerente de Produto
$243K
Recrutador
$88.4K
Vendas
$209K
Gerente de Engenharia de Software
$220K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Basis Technologies é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $242,661. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Basis Technologies é $95,938.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Basis Technologies

Empresas Relacionadas

  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • John Hancock
  • League
  • GEICO
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos