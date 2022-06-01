Diretório de Empresas
Banner Engineering
Banner Engineering Salários

A faixa salarial da Banner Engineering varia de $50,918 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $127,360 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Banner Engineering. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Analista de Dados
$61.2K
Cientista de Dados
$60.3K
Engenheiro Mecânico
$50.9K

Engenheiro de Software
$127K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Banner Engineering é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $127,360. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Banner Engineering é $60,746.

Outros Recursos