Banco de Bogota Salários

A faixa salarial da Banco de Bogota varia de $10,399 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $49,856 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Banco de Bogota . Última atualização: 8/24/2025