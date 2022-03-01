Diretório de Empresas
Babbel
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Babbel Salários

O salário da Babbel varia de $63,584 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $114,637 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Babbel. Última atualização: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $87.9K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Engenharia de Software
Median $115K
Analista de Negócios
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Analista de Dados
$63.6K
Recursos Humanos
$83.9K
Marketing
$70.7K
Designer de Produto
$68.4K
Gerente de Produto
$75.8K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Babbel é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $114,637. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Babbel é $79,850.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Babbel

Empresas Relacionadas

  • Aceable
  • BYJU'S
  • DataCamp
  • D2L
  • FutureLearn
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos