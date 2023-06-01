Diretório de Empresas
Ayar Labs
Ayar Labs Salários

O salário da Ayar Labs varia de $115,575 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $316,410 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ayar Labs. Última atualização: 10/15/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
Median $175K
Desenvolvimento de Negócios
$316K
Engenheiro de Software
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Ayar Labs é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $316,410. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ayar Labs é $175,000.

