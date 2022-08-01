Diretório de Empresas
AXS
AXS Salários

O salário da AXS varia de $99,500 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $198,990 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AXS. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Gerente de Produto
Median $113K
Engenheiro de Software
Median $105K
Atendimento ao Cliente
$99.5K

Analista de Dados
$119K
Gerente de Engenharia de Software
$199K
Perguntas Frequentes

