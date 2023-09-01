Diretório de Empresas
Axelra
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre Axelra que possa ser útil para outros (ex: dicas de entrevista, escolha de equipes, cultura única, etc.).
    • Sobre

    Axelra is a company that accelerates tech venture building at early stage for corporates and startups with skin in the game. They deliver and launch MVPs in 100 days as private or public beta.

    axelra.com
    Site
    2019
    Ano de Fundação
    30
    # de Funcionários
    $1M-$10M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados em sua Caixa de Entrada

    Inscrever-se em ofertas verificadas.Você receberá o detalhamento das informações de remuneração por e-mail. Saiba Mais

    Este site é protegido por reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.

    Vagas em Destaque

      Nenhuma vaga em destaque encontrada para Axelra

    Empresas Relacionadas

    • PayPal
    • Microsoft
    • Roblox
    • Square
    • Uber
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos