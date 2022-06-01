Diretório de Empresas
Axcient
Axcient Salários

O salário da Axcient varia de $30,150 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $241,200 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Axcient. Última atualização: 11/14/2025

Analista de Negócios
$76.1K
Vendas
$99.5K
Engenheiro de Software
$30.2K

Gerente de Engenharia de Software
$241K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Axcient é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $241,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Axcient é $87,809.

Outros Recursos