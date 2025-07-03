Avid Salários

O salário da Avid varia de $72,823 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $162,787 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avid . Última atualização: 8/26/2025