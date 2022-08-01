Diretório de Empresas
Avid Technology Professionals
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Avid Technology Professionals Salários

O salário da Avid Technology Professionals varia de $81,594 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $125,625 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avid Technology Professionals. Última atualização: 8/27/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Operações de Marketing
$107K
Gerente de Projeto
$126K
Engenheiro de Software
$81.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Avid Technology Professionals este Gerente de Projeto at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $125,625. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Avid Technology Professionals este $107,485.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Avid Technology Professionals

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Flipkart
  • Lyft
  • Tesla
  • Netflix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos