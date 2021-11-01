Diretório de Empresas
Aviatrix
Aviatrix Salários

O salário da Aviatrix varia de $81,397 em remuneração total por ano para Sucesso do Cliente na faixa mais baixa a $301,500 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aviatrix. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Sucesso do Cliente
$81.4K
Engenheiro de Vendas
$219K

Arquiteto de Soluções
$302K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Aviatrix, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Aviatrix é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $301,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Aviatrix é $233,200.

