AVEVA
AVEVA Salários

O salário da AVEVA varia de $26,427 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $209,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AVEVA. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Engenharia de Software
Median $209K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $111K

Marketing
Median $120K
Atendimento ao Cliente
$147K
Cientista de Dados
$99.5K
Analista Financeiro
$102K
Designer de Produto
$100K
Gerente de Produto
$128K
Gerente de Programa
$67.2K
Gerente de Projeto
$92.2K
Vendas
$26.4K
Arquiteto de Soluções
$113K
Gerente de Programa Técnico
$148K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na AVEVA é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $209,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AVEVA é $111,000.

