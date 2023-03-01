Diretório de Empresas
Avetta
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Avetta Salários

O salário da Avetta varia de $100,284 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $402,000 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avetta. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $132K
Gerente de Ciência de Dados
$402K
Gerente de Produto
$137K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Gerente de Projeto
$100K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Avetta é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $402,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Avetta é $134,600.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Avetta

Empresas Relacionadas

  • PayPal
  • Roblox
  • Airbnb
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos