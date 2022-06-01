Avaya Salários

Diretório de Empresas
O salário da Avaya varia de $21,134 em remuneração total por ano para Redator Técnico na faixa mais baixa a $218,900 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avaya. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $21.8K
Analista Financeiro
$181K
Gerente de Produto
$112K

Gerente de Projeto
$34.3K
Recrutador
$125K
Vendas
$219K
Gerente de Engenharia de Software
$149K
Arquiteto de Soluções
$128K
Redator Técnico
$21.1K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Avaya é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $218,900. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Avaya é $125,424.

