Avature Salários

O salário da Avature varia de $2,841 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente in Argentina na faixa mais baixa a $119,400 para Copywriter in United States na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avature. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $20.1K
Copywriter
$119K
Atendimento ao Cliente
$2.8K

Tecnólogo da Informação (TI)
$18.4K
Engenheiro Mecânico
$41.4K
Designer de Produto
$28.3K
Gerente de Produto
$52.4K
Gerente de Projeto
$8.4K
Gerente de Engenharia de Software
$64.9K
Arquiteto de Soluções
$77.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Avature é Copywriter at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $119,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Avature é $34,882.

Outros Recursos