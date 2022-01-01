Diretório de Empresas
Avast Software
Avast Software Salários

A faixa salarial da Avast Software varia de $44,774 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $125,290 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Avast Software. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $44.8K
Gerente de Produto
$125K
Gerente de Engenharia de Software
$98.5K

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Avast Software é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $125,290. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Avast Software é $98,490.

