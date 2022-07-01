Diretório de Empresas
AvantStay
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

AvantStay Salários

A faixa salarial da AvantStay varia de $104,520 em remuneração total por ano para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade inferior a $122,400 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AvantStay. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Recursos Humanos
$107K
Engenheiro de Software
$122K
Gerente de Engenharia de Software
$105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

AvantStay에서 보고된 최고 급여 직무는 Engenheiro de Software at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $122,400입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
AvantStay에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $106,530입니다.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para AvantStay

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Spotify
  • Square
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos