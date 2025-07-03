Diretório de Empresas
Avantor
Avantor Salários

O salário da Avantor varia de $119,761 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $234,969 para Analista de Cibersegurança na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avantor. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Vendas
Median $125K
Cientista de Dados
$201K
Marketing
$179K

Engenheiro Mecânico
$120K
Gerente de Produto
$151K
Analista de Cibersegurança
$235K
Engenheiro de Software
$201K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Avantor é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $234,969. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Avantor é $179,100.

