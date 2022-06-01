Avant Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Avant varia de $99,500 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $306,626 para um Gerente de Ciência de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Avant. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $150K
Gerente de Produto
Median $110K
Analista de Dados
$101K

Gerente de Ciência de Dados
$307K
Cientista de Dados
$181K
Designer de Produto
$99.5K
Gerente de Engenharia de Software
$285K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Avant é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $306,626. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Avant é $150,000.

Outros Recursos