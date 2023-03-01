Auvik Networks Salários

A faixa salarial da Auvik Networks varia de $47,916 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $239,700 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Auvik Networks . Última atualização: 8/16/2025