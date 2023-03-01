Diretório de Empresas
Auvik Networks
Auvik Networks Salários

A faixa salarial da Auvik Networks varia de $47,916 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $239,700 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Auvik Networks. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Tecnólogo em Informática (TI)
$47.9K
Gerente de Produto
$240K
Engenheiro de Software
$82.5K

Gerente de Engenharia de Software
$139K
Escritor Técnico
$65.7K
Perguntas Frequentes

Korkeimmin palkattu rooli Auvik Networks:ssa on Gerente de Produto at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $239,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Auvik Networks:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $82,488.

Outros Recursos