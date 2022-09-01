AutoTrader Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da AutoTrader varia de $29,862 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $155,662 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AutoTrader . Última atualização: 8/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $64.8K
Atendimento ao Cliente
$29.9K
Cientista de Dados
$69.7K

Gerente de Produto
$98.2K
Gerente de Engenharia de Software
$156K
Arquiteto de Soluções
$105K
Perguntas Frequentes

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti AutoTrader je Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $155,662. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti AutoTrader je $83,961.

