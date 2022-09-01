AutoTrader Salários

A faixa salarial da AutoTrader varia de $29,862 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $155,662 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AutoTrader . Última atualização: 8/16/2025