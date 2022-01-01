Diretório de Empresas
Autonomous
Autonomous Salários

A faixa salarial da Autonomous varia de $26,532 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $64,675 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior.

$160K

Engenheiro Civil
$44K
Tecnólogo em Informática (TI)
$64.7K
Gerente de Projeto
$26.5K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Autonomous is Tecnólogo em Informática (TI) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $64,675. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autonomous is $44,001.

Outros Recursos