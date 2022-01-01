Autonomous Salários

A faixa salarial da Autonomous varia de $26,532 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $64,675 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Autonomous . Última atualização: 8/16/2025