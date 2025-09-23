Diretório de Empresas
Autodesk
Autodesk Capitalista de Risco Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

$129K - $156K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$121K$129K$156K$165K
Faixa Comum
Faixa Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)



Principal

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Capitalista de Risco na Autodesk in United States é uma remuneração total anual de $164,720. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Autodesk para a função de Capitalista de Risco in United States é $120,700.

Outros Recursos