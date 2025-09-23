Diretório de Empresas
Autodesk
Autodesk Arquiteto de Soluções Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Arquiteto de Soluções na Autodesk totaliza $300K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Total por ano
$300K
Nível
Software Architect
Salário base
$200K
Stock (/yr)
$60K
Bônus
$40K
Anos na empresa
13 Anos
Anos de exp
21 Anos
Quais são os níveis de carreira na Autodesk?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)

Títulos Incluídos

Arquiteto de Dados

Perguntas Frequentes

Найвищий пакет оплати для позиції Arquiteto de Soluções в Autodesk in United States складає річну загальну компенсацію $410,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Autodesk для позиції Arquiteto de Soluções in United States складає $286,000.

