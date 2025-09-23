A remuneração de Gerente de Produto in United States na Autodesk varia de $142K por year para P1 a $426K por year para P6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $246K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)
