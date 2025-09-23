Diretório de Empresas
Autodesk
Autodesk Gerente de Design de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Design de Produto in United States na Autodesk varia de $245K a $341K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

$262K - $309K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$245K$262K$309K$341K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)

Perguntas Frequentes

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Gerente de Design de Produto chez Autodesk in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $341,172. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Autodesk pour le poste Gerente de Design de Produto in United States est de $244,944.

Outros Recursos