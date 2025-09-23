Autodesk Gerente de Design de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Design de Produto in United States na Autodesk varia de $245K a $341K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média $262K - $309K United States Faixa Comum Faixa Possível $245K $262K $309K $341K Faixa Comum Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Gerente de Design de Produto submissões na Autodesk para desbloquear! Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade! 💰 Ver Todos Salários 💪 Contribuir Seu Salário

$160K Seja Bem Pago, Não Enganado Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.3 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire no 1st - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire no 2nd - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire no 3rd - ANO ( 33.30 % anual ) 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.3 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire no 1st - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire no 2nd - ANO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % adquire no 3rd - ANO ( 8.32 % trimestral )

Qual é o cronograma de aquisição na Autodesk ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Gerente de Design de Produto ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.