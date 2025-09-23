Diretório de Empresas
Autodesk
Autodesk Desenvolvimento de Negócios Salários

A remuneração total média de Desenvolvimento de Negócios in Canada na Autodesk varia de CA$94.8K a CA$135K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

CA$107K - CA$122K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
CA$94.8KCA$107KCA$122KCA$135K
Faixa Comum
Faixa Possível

CA$225K

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)



Perguntas Frequentes

Compensația totală anuală mediană raportată la Autodesk pentru rolul de Desenvolvimento de Negócios in Canada este CA$94,790.

