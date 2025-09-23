Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software na Auth0 totaliza CA$199K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Auth0. Última atualização: 9/23/2025

Quais são os níveis de carreira na Auth0?

CA$225K

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de CA$42.2K+ (às vezes CA$422K+).

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Auth0 in Canada é uma remuneração total anual de CA$266,911. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Auth0 para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$190,157.

