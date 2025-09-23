Diretório de Empresas
Australian Government
Australian Government Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in Australia na Australian Government varia de A$103K a A$146K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Australian Government. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

A$117K - A$138K
Australia
Faixa Comum
Faixa Possível
A$103KA$117KA$138KA$146K
Faixa Comum
Faixa Possível

A$249K

Quais são os níveis de carreira na Australian Government?

Títulos Incluídos

Arquiteto de Segurança na Nuvem

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Australian Government in Australia é uma remuneração total anual de A$145,862. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Australian Government para a função de Arquiteto de Soluções in Australia é A$102,737.

