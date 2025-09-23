Diretório de Empresas
Australian Government
Australian Government Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in Australia mediano de Gerente de Produto na Australian Government totaliza A$168K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Australian Government. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
Australian Government
Product Manager
hidden
Total por ano
A$168K
Nível
-
Salário base
A$168K
Stock (/yr)
A$0
Bônus
A$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
14 Anos
Quais são os níveis de carreira na Australian Government?

A$249K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Australian Government in Australia é uma remuneração total anual de A$173,170. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Australian Government para a função de Gerente de Produto in Australia é A$168,482.

