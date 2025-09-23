Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Australia mediano de Cientista de Dados na Australian Government totaliza A$139K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Australian Government. Última atualização: 9/23/2025

Quais são os níveis de carreira na Australian Government?

A$249K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Australian Government in Australia é uma remuneração total anual de A$154,541. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Australian Government para a função de Cientista de Dados in Australia é A$87,363.

