A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Aurora varia de $180K por year para P4 a $571K por year para P8. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $253K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Aurora. Última atualização: 9/22/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P4
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
$379K
$226K
$124K
$28.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Aurora, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
