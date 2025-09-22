Diretório de Empresas
Aurora
Aurora Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Aurora varia de $180K por year para P4 a $571K por year para P8. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $253K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Aurora. Última atualização: 9/22/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P4
Software Engineer I(Nível Iniciante)
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
Software Engineer II
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
Senior Software Engineer
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
Staff Software Engineer
$379K
$226K
$124K
$28.6K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Aurora, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Aurora, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial mais bem pago para Engenheiro de Software na Aurora in United States representa uma remuneração total anual de $570,784. Isso inclui salário base e possíveis remunerações em ações e bônus.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Aurora pro pozici Engenheiro de Software in United States je $244,000.

Outros Recursos