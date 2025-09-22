Diretório de Empresas
Aurora
Aurora Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in United States na Aurora totaliza $170K por year para P6. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Aurora. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$150K - $178K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$139K$150K$178K$190K
Faixa Comum
Faixa Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Aurora, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

Outros Recursos