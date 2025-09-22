A remuneração de Designer de Produto in United States na Aurora totaliza $170K por year para P6. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Aurora. Última atualização: 9/22/2025
Remuneração Total Média
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Aurora, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
