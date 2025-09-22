Diretório de Empresas
Aurora
Aurora Analista de Negócios Salários

A remuneração total média de Analista de Negócios in United States na Aurora varia de $298K a $417K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Aurora. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$322K - $375K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$298K$322K$375K$417K
Faixa Comum
Faixa Possível

$160K

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Aurora, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Aurora in United States é uma remuneração total anual de $416,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Aurora para a função de Analista de Negócios in United States é $297,500.

Outros Recursos