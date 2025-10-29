Diretório de Empresas
Aurizn
Aurizn Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in Australia mediano de Cientista de Dados na Aurizn totaliza A$80.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Aurizn. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Total por ano
A$80.3K
Nível
-
Salário base
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Bônus
A$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Aurizn?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Aurizn in Australia é uma remuneração total anual de A$95,443. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Aurizn para a função de Cientista de Dados in Australia é A$80,279.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Aurizn

