Aura Salários

A faixa salarial da Aura varia de $84,575 em remuneração total por ano para um Contador na extremidade inferior a $258,700 para um Sucesso do Cliente na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Aura. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $130K
Gerente de Produto
Median $176K
Contador
$84.6K

Desenvolvimento Corporativo
$137K
Sucesso do Cliente
$259K
Cientista de Dados
$172K
Engenheiro Elétrico
$124K
Consultor de Gestão
$84.6K
Marketing
$139K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$159K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Aura é Sucesso do Cliente at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $258,700. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aura é $138,250.

