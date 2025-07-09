AUO Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da AUO varia de $25,647 em remuneração total por ano para um Engenheiro Elétrico na extremidade inferior a $122,400 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AUO. Última atualização: 8/22/2025

Engenheiro de Software
Median $29K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $27.5K
Desenvolvimento de Negócios
$33.9K

Engenheiro Elétrico
$25.6K
Engenheiro de Hardware
$48.6K
Engenheiro Mecânico
$27.6K
Gerente de Produto
$35.7K
Gerente de Programa Técnico
$122K
The highest paying role reported at AUO is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $122,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AUO is $31,436.

