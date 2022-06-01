AuditBoard Salários

A faixa salarial da AuditBoard varia de $52,735 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $238,000 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AuditBoard . Última atualização: 8/22/2025