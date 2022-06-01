Diretório de Empresas
AuditBoard
AuditBoard Salários

A faixa salarial da AuditBoard varia de $52,735 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $238,000 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AuditBoard. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $195K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $238K
Vendas
Median $190K

Recursos Humanos
$175K
Gerente de Programa
$100K
Gerente de Projeto
$52.7K
Recrutador
$80.4K
Engenheiro de Vendas
$194K
Gerente de Engenharia de Software
$213K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AuditBoard, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na AuditBoard é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $238,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na AuditBoard é $190,000.

