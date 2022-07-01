Diretório de Empresas
AudioEye
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

AudioEye Salários

A faixa salarial da AudioEye varia de $169,150 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $282,580 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AudioEye. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Cientista de Dados
$169K
Designer de Produto
$231K
Gerente de Produto
$224K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Vendas
$225K
Gerente de Engenharia de Software
$283K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at AudioEye is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $282,580. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AudioEye is $224,870.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para AudioEye

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • PayPal
  • Flipkart
  • Tesla
  • DoorDash
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos