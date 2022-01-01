Diretório de Empresas
Audible
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Audible Salários

A faixa salarial da Audible varia de $53,890 em remuneração total por ano para um Operações de Negócios na extremidade inferior a $525,300 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Audible. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
SDE I $178K
SDE II $301K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Inteligência de Negócios

Cientista de Dados
Median $225K
Gerente de Engenharia de Software
Median $360K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gerente de Produto
Median $220K
Gerente de Programa
Median $137K
Recrutador
Median $150K
Gerente de Programa Técnico
Median $192K
Operações de Negócios
$53.9K
Analista de Negócios
$112K
Analista Financeiro
$161K
Recursos Humanos
$169K
Tecnólogo em Informática (TI)
$525K
Jurídico
$393K
Consultor de Gestão
$101K
Operações de Marketing
$189K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$168K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Vesting

5%

ANO 1

15%

ANO 2

40%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Audible, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 5% veste no 1st-ANO (5.00% anual)

  • 15% veste no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 40% veste no 3rd-ANO (20.00% semestral)

  • 40% veste no 4th-ANO (20.00% semestral)

25%

ANO 1

35%

ANO 2

40%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Audible, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 3 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 35% veste no 2nd-ANO (35.00% anual)

  • 40% veste no 3rd-ANO (40.00% anual)

Tem uma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.

Visitar Agora!

Perguntas Frequentes

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Audible je Tecnólogo em Informática (TI) at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $525,300. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Audible je $178,375.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Audible

Empresas Relacionadas

  • Alto
  • Vimeo
  • SeatGeek
  • Glossier
  • Papa
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos