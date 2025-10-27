Diretório de Empresas
ATS Automation
ATS Automation Engenheiro Mecânico Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro Mecânico na ATS Automation totaliza CA$96.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ATS Automation. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Total por ano
CA$96.5K
Nível
Senior
Salário base
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na ATS Automation?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Mecânico na ATS Automation in Canada é uma remuneração total anual de CA$100,462. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ATS Automation para a função de Engenheiro Mecânico in Canada é CA$93,793.

