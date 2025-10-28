Diretório de Empresas
AtoB
O pacote de remuneração in United States mediano de Gerente de Produto na AtoB totaliza $275K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AtoB. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
company icon
AtoB
Lead Product Manager
Chandler, AZ
Total por ano
$275K
Nível
L6
Salário base
$225K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$50K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
16 Anos
Quais são os níveis de carreira na AtoB?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na AtoB in United States é uma remuneração total anual de $499,062. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AtoB para a função de Gerente de Produto in United States é $210,000.

